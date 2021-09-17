Подтверждено 533 новых случаев Covid-19, скончались три пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 533 новых случаев Covid-19, скончались три пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 307,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 426 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 107 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 35 108 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 149 614 случаев Covid-19, умерли 2635 человек с коронавирусом.