В минувшие сутки в Латвии выявлено 64 новых случая Covid-19, информация о скончавшихся не поступала, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Накануне было сделано 11 303 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 863 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2556 пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки вырос до 38,9 случая.

Одновременно, по данным Национальной службы здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19, а выписаны — шесть. В целом в стационарах находятся 42 пациента с коронавирусом.

В настоящее время у 36 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у шести пациентов заболевание протекает тяжело (14,3% всех находящихся в больнице).

На сегодняшний день из больниц выписано 14 375 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19.

