Подтверждены полномочия 99 из 100 депутатов 14-го Сейма, несколько парламентариев дали присягу по-латгальски

В первый день работы 14-го Сейма 99 из 100 депутатов принесли присягу — и их полномочия были утверждены. На первом заседании не был зарегистрирован только депутат Гундарс Даудзе, избранный от Союза "зеленых" и крестьян.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вступая в должность, депутат дает торжественное обещание: "Я, принимая обязанности депутата Сейма, перед лицом народа Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, свои обязанности выполнять честно и добросовестно. Я обязуюсь соблюдать Сатверме и законы Латвии".

Депутаты дают торжественное обещание в алфавитном порядке. Большинству удалось не ошибиться и принести присягу с первой попытки, однако некоторые все же споткнулись. Первым совершил ошибку председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс. Споткнулись Юрис Яковинс (Союз "зеленых" и крестьян, бывший теледиктор Лаурис Лизбовскис ("Объединенный список"), Эвика Силиня ("Новое Единство") и Юрис Вилюмс ("Объединенный список").

Парламентарий Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), давая присягу, держал руку на сердце, Яна Симановска ("Прогрессивные") клялась, будучи одетой в народный костюм.

Несколько депутататов давали присягу по-латгальски. Это депутаты от оппозиционной "Стабильности" — Глория Гревцова, Илья Иванов, Виктория Плекшане, Надежда Третьякова. А также парламентарии Анна Ранцане ("Новое Единство"), Лейла Расима ("Прогрессивные") и Юрис Вилюмс ("Объединенный список").

По итогам выборов в 14-й Сейм будут представлены следующие партии: "Новое Единство" — 26 депутатов, Союз "зеленых" и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, "Стабильность" — 11, "Прогрессивные" — 10, "Латвия на первом месте" — 10.