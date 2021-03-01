Поджигателей прошлогодней травы предупреждают о штрафах

В конце прошлой недели в Латвии были зарегистрированы первые пожары прошлогодней травы, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) напоминает о штрафах за поджигание сухой травы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили агентству LETA в ГПСС, первый пожар прошлогодней травы был зарегистрирован в субботу в Айнажи, его площадь составила 30 кв. м. В воскресенье еще один пожар произошел в Лиепупской волости Салацгривского края.

Первые пожары прошлогодней травы по площади обычно невелики, но с наступлением более теплой и сухой погоды их масштабы увеличиваются, отмечает ГПСС.

"В обществе распространен ряд мифов о сжигании прошлогодней травы, например, что это сделает землю более плодородной, это старинная латышская традиция, что таким образом можно привести в порядок территорию, что это способ борьбы с клещами", — отмечает ГПСС, подчеркивая, что все это не соответствует действительности.