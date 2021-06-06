Поезда в/из Саулкрасты и Юрмалы могут задерживаться из-за обрыва кабеля

В воскресенье, 6 июня, на 10-20 минут могут задерживаться пассажирские поезда на направлениях Рига - Саулкрасты и Рига - Юрмала, сообщила в Twitter компания Latvijas dzelzceļš.

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Поезда могут опаздывать из-за оборванного кабеля. В Latvijas dzelzceļš работают над устранением неполадки.