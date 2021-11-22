Пограничная охрана: пока нет признаков приближения мигрантов к границе

"Пока нет никаких признаков того, что к Латвии приближается большое количество нарушителей границы, например, колонна мигрантов, и не наблюдается роста напряженности на границе", — заявил на телеканале TV3 начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

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Вчера на пресс-конференции в Риге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в воскресенье доставил нелегальных мигрантов с польской границы в распределительный центр для транспортировки к границам стран Балтии.

По словам Пуятса, пока не ощущается, что давление на границе усилилось, хотя вчера задержанных было немного больше, чем в другие дни — 27.

"Латвия не планирует и не будет становиться страной транзита или принимающей страной для нелегальной миграции", — сказал начальник ГПО.

Латвийскому радио Пуятс заявил, что информация такого рода пока получена только от Польши, из других источников она не поступала.

Отвечая на вопрос, хватит ли у пограничников ресурсов, чтобы остановить большой приток нарушителей границы, Пуятс заявил, что количество нарушителей нельзя прогнозировать, но Латвия мобилизовала большие силы.

В целом ситуация на границе с Латвией в последние дни остается достаточно стабильной, и мигрантов намного меньше, чем в Польше и Литве, добавил Пуятс.