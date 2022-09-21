Пограничная служба: русскоязычные звонят и спрашивают о возможности въехать в Латвию

Латвийская пограничная служба получила несколько звонков от говорящих по-русски людей, которые интересовались возможностью въехать в Латвию. Эти звонки могут быть связаны с объявленной в России мобилизацией. Однако, как полагает глава Управления пограничной проверки и иммиграционного контроля Риналд Белый, после сегодняшнего обращения Путина попыток попасть в Латвию со стороны России может стать даже меньше. Об этом он заявил на заседании Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества.

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Хотя Путин объявил о частичной мобилизации только сегодня, уже этой ночью были звонки с вопросами о том, как въехать в Латвию, от говорящих по-русски людей. "Мы сейчас не можем комментировать, были ли это звонки из России или из другой страны", — пояснил он.

За последние дни в Латвию на легальных основаниях въезжали члены семей граждан Латвии и ЕС и водители грузовиков.

Белый предполагает, что въезжать в Латвию россияне теперь будут не больше, а меньше: подлежащих мобилизации наверняка не будут выпускать российские пограничники.

Белый обратил внимание на то, что в Финляндии в отношении граждан России все еще действуют достаточно либеральные правила, и пока Финляндия не изменит их, граждане России могут попасть в Латвию через Финляндию.

Глава Оперативного управления Пограничной службы Янис Ламиньш на том же заседании отметил, что сегодня на границе с Россией было довольно тихо и попыток нелегально пересечь границу было не больше, чем обычно.