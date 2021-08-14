Пограничники не пропустили в Латвию 71 мигранта
Foto: Saeimas administrācija

Латвийские пограничники за прошедшие сутки пресекли попытки еще 71 нелегального мигранта незаконно пересечь границу республики с территории Беларуси. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Государственной службы погранохраны.

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За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за прошедшие сутки был задержан один человек. Как отмечает ведомство, пограничники не препятствовали этому по гуманитарным причинам, поскольку у женщины были явные признаки инвалидности. Таким образом, она стала единственным человеком, задержанным за незаконное пересечение границы с Беларусью с момента введения режима чрезвычайной ситуации, вступившего в силу 11 августа.

"Всего с 10 августа были предотвращены попытки 245 человек незаконно пересечь государственную границу", - указывает погранохрана. По данным ведомства, в этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было задержано 353 человека, большинство из них были задержаны в августе. Часть нелегальных мигрантов была доставлена в центр для беженцев в Муцениеки под Ригой, поскольку они попросили убежище в Латвии.

Ранее портал министерства обороны Sargs.lv опубликовал снятое латвийскими пограничниками видео, на котором видно, что нелегальных мигрантов в сопровождении белорусских военнослужащих перемещают на границу с Латвией, не позволяя им вернуться на территорию Беларуси.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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