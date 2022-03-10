Пограничники: повышенного притока граждан России в Латвию пока нет

Повышенного притока граждан России в Латвию на данный момент не наблюдается, сообщил сегодня утром в программе "Утренняя панорама" на ЛТВ начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс.

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С начала войны в некоторых странах, соседствующих с Россией, наблюдается увеличение уезжающих российских граждан. Пуятс отметил, что в Латвии такой тенденции пока не наблюдается, добавив, что в настоящее время Латвия приостановила выдачу виз гражданам России.

В свою очередь, из Украины в Латвию на утро 10 марта въехали уже более 4300 беженцев с Украины, однако часть из них не планирует оставаться в нашей стране. При 631 украинскому военному беженцу требовалось жилье.

На латвийско-белорусской границе давление со стороны мигрантов стало слабей, однако его небольшой рост отмечен на литовско-белорусской границе.

Также Гунти Пуятс отметил, что латвийские пограничники в эти дни несут службу в усиленном режиме и на границе с Беларусью, и на границе с Россией.