Пограничники пропустили из Беларуси в Латвию шесть мигрантов

В субботу, 27 ноября, пограничники впустили в Латвию шесть человек, пересекающих границу с Беларусью, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

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Упомянутые лица были задержаны за незаконное пересечение границы. В связи с гуманными соображениями мигрантов пустили в страну.

В целом 27 ноября предотвращено 16 попыток незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси. С 10 августа этого года пограничники остановили 2586 человек от пересечения латвийско-белорусской границы.

С момента введения чрезвычайной ситуации в связи с гуманными соображении границу было разрешено пересечь 74 мигрантам. В свою очередь, за незаконное пересечение границы в этом году задержаны 426 человек.

Как сообщалось ранее, в связи с усилением давления нелегальной миграции правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах действует до 10 февраля.