Пограничники уже второй раз применили огнестрельное оружие для задержания нарушителей
Foto: F64

Уже второй раз за последние две недели пограничникам при задержании нелегальных иммигрантов пришлось применить огнестрельное оружие, сообщает Государственная пограничная охрана.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В воскресенье, 20 августа, в Силенской волости были задержаны пятеро мужчин, которые пересекли латвийско-белорусскую границу. К поиску нарушителей был привлечен кинолог со служебной собакой.

Нарушители, сенегалец и четверо граждан Конго, не подчинились законным требованиям пограничников и бросились бежать. Для того, чтобы их задержать, пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Нарушители в соответствии с законом возвращены в страну происхождения.
В понедельник предотвращено 107 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, с начала года — 6134, а 292 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе