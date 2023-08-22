Пограничники уже второй раз применили огнестрельное оружие для задержания нарушителей

Уже второй раз за последние две недели пограничникам при задержании нелегальных иммигрантов пришлось применить огнестрельное оружие, сообщает Государственная пограничная охрана.

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В воскресенье, 20 августа, в Силенской волости были задержаны пятеро мужчин, которые пересекли латвийско-белорусскую границу. К поиску нарушителей был привлечен кинолог со служебной собакой.

Нарушители, сенегалец и четверо граждан Конго, не подчинились законным требованиям пограничников и бросились бежать. Для того, чтобы их задержать, пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Нарушители в соответствии с законом возвращены в страну происхождения.

В понедельник предотвращено 107 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, с начала года — 6134, а 292 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.