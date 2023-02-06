Пограничники в этом году разрешили 36 мигрантам пересечь границу Латвии и Беларуси

Всего в этом году было предотвращено 435 попыток незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, 36 человек были допущены к пересечению границы по гуманным соображениям, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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В минувшие выходные было предотвращено 79 попыток незаконного пересечения границы, при этом четырем людям разрешили пересечь границу по гуманным соображениям.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в общей сложности было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В свою очередь, 217 людям разрешили пересечь границу по гуманным причинам.

В конце декабря прошлого года иммигранты перевезли через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и критическим состоянием здоровья. Позже в больнице Резекне скончался один из граждан Афганистана.

На латвийско-белорусской границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны властей Беларуси, ранее заявляли в Госпогранохране.

Учитывая возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство Латвии 10 августа 2021 года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Чрезвычайная ситуация продлевалась несколько раз и в настоящее время режим остается в силе до 10 мая.