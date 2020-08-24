Погранохрана просит перед пересечением границы выяснить, имеет ли путешественник на это право

Государственная погранохрана призывает жителей, прежде чем пересекать внешнюю границу ЕС убедиться, что они имеют на это право, сообщает LETA.

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Погранохрана напоминает, что из-за Covid-19 с 10 июня запрещено пересечение внешних границ ЕС, а также пересечение границ стран с высокой заболеваемостью ковидом, за исключением отдельных групп граждан, установленных правительством.

Погранохрана сообщает, что на границе они констатируют достаточно много лиц, которые не имеют права пересекать внешнюю границу ЕС. Поэтому ведомство призывает людей, прежде чем ехать в сторону границы, убедиться, что у них есть право на её пересечение и сделать это заранее. Часто люди пытаются это выяснить у самой Погранохраны в последний момент перед пересечением границы и ведомство не может дать ответ своевременно. Погранохрана призывает планировать пересечение границы только после получения официального ответа.