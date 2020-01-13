Погранохрана вернет 120 000 евро, утерянные при незаконном вывозе деревьев с восточной границы

Государственная погранохрана планирует вернуть 120 000 евро, которые были утеряны из-за несогласованного вывоза деревьев с восточной границы. Об этом в интервью LTV сказал начальник Погранохраны Гунтис Пуятс, передает LETA.

Ранее Госконтроль констатировал, что на границе были незаконно вырублены деревья, которые позже пропали, а также Погранохрана запоздало начала учет вырубленной древесины.

Пуятс во время интервью сказал, что деревья с границы вывез один из субподрядчиков строительной фирмы Igate, который "действовал на свою голову, не согласовав ничего ни с генподрядчиком, ни с заказчиком".

"Мы получили об этом информацию и планируем провести мероприятия, чтобы вернуть эти деньги", — пообещал Пуятс.

По словам начальника Погранохраны, у ведомства есть накладные, доказывающие незаконный вывоз деревьев. Он отметил, что предприниматель сам выразил готовность вернуть деньги, как только Погранохрана согласует возврат денег с Министерством внутренних дел.