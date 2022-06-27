Пока не планируется целенаправленно содействовать вакцинации украинских беженцев
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Национальная служба здравоохранения (НСЗ) пока не планирует целенаправленно содействовать вакцинации украинских беженцев, сообщила агентству LЕТА начальник отдела по связям с общественностью НСЗ Эвия Шталберга.

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В настоящее время украинцы в Латвии вакцинируются от Covid-19 так же, как и местное население. Это означает, что вакцинация добровольна и на 100% оплачивается государством.

Никаких изменений в вышеуказанных процедурах в настоящее время не планируется.

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