Пока неизвестно, куда могут перенести памятник латышским легионерам, установленный в Бельгии

Памятнику латышским легионерам, установленному в бельгийском городе Зедельгем, грозит перемещение. Об этом агентству LETA рассказала представительница Министерства культуры Лита Кокале. При этом неизвестно, где может быть его новое место.

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Музей оккупации Латвии, который участвовал в проекте установки памятника, не может публично прокомментировать, перенесут ли памятник, и где в этом случае может быть его новое место. "В Зедельгеме дискуссии об этом проходили без участия музея", — объяснила директор Музея оккупации Солвита Виба.

Памятник, посвященный 12 000 латышских военнопленных "Латвийский улей свободе", был открыт в Зедельгеме в 2018 году. Его автор, скульптор Кристапс Гулбис, указал, что создавшие улей пчелы миролюбивы — они сами ни на кого не нападают, но защищают свой улей и свободу.

Летом в бельгийском городе памятник подвергся публичной критике, прошли акции протеста. Дума Зедельгема обратилась за консультацией к историкам, чтобы определиться с дальнейшей судьбой памятника.

По мнению Министерства культуры, что демонтаж памятника был бы "грубым актом против деятельности Музея оккупации Латвии, цель которой — толкование истории Латвии и сохранение исторической памяти".

По словам директора музея оккупации, Латвия осуждала и осуждает Холокост и граждан Латвии, которые были к нему причастны. При этом приписывать легионеров к Холокосту, навешивая на них коллективную ответственность за преступления — недопустимо, так как сами легионеры были жертвами, которые участвовали в боевых действиях на стороне нацистской Германии вопреки всем нормам международного права.