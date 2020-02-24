Покинувшие ЧСР политики призывали Бурова уйти с должности мэра

Политики, покинувшие партию "Честь служить Риге" (ЧСР) из-за стиля руководства мэра Риги Олега Бурова (ЧСР), неоднократно призывали его уйти с должности. Об депутаты сообщили на сегодняшней пресс-конференции.

На прошлой неделе о своем выходе из ЧСР объявили шесть членов правления партии, в том числе пять депутатов Рижской думы. Из партии вышли Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.

Как заявили депутаты, Буров виноват в том, что этот созыв Рижской думы "самоуничтожился", хотя мог бы работать до выборов 2021 года.

Алдермане зачитала журналистам письмо теперь уже бывших членов правления ЧСР, адресованное рижанам. В нем указывается, что они не смогли выполнить данные жителям столицы обещания, потому что произошел самороспуск думы, в котором виноват Буров.

"Именно из-за его неумелого стиля руководства первая половина этого года войдет в историю Риги как крайне неблагоприятное время. Политика самолюбования мэра, дополненная особенностями его характера и нереализованными амбициями, будет иметь длительные негативные последствия для всех", — говорится в письме.

Алдермане отметила, что Буров созвал три заседания без кворума и таким образом помог коалиции Сейма в тот момент, когда было ясно, что "мусорная сага" не является достаточно легитимным основанием для роспуска думы.

"Следует отметить, что его имя определенно войдет в историю — единственный мэр Риги, который целенаправленно и намеренно "разрушил" находящуюся под его руководством думу", — отметили в письме для СМИ бывшие члены правления ЧСР.

Однако самый большой вред Буров нанес рижанам, "играя" с бюджетом 2020 года. Бывшие члены ЧСР подчеркнули, что им не понятно, почему мэр призвал отраслевые комитеты вновь рассматривать весь проект бюджета, хотя такая практика не применялась с 2017 года.

"Способствуя роспуску думы и уклоняясь от принятия бюджета из-за собственных капризов, руководитель думы своими действиями затормозил работу департаментов и подразделений как минимум на полгода, а в отдельных случаях — даже на год", — считают покинувшие ЧСР депутаты. Тем самым мэр поставил под угрозу осуществление многих необходимых социальных, экономических, экологических, культурных, образовательных и других программ в Риге, которая сейчас является единственным из 119 самоуправлений Латвии, бюджет которого не утвержден.

Бывшие представители ЧСР также упрекнули Бурова в том, что в 2020 году не было созвано ни одного очередного заседания Рижской думы, хотя такие заседания должны проводиться по меньшей мере раз в месяц.

В то же время они заявили, что делали все возможное, чтобы остановить "произвол Бурова".

"Я призывала его уйти в отставку, не упрекая ни в чем, кроме отсутствия политической культуры и опыта, а также в авторитетном стиле руководства. В течение 10 лет у нас были неспокойные заседания фракций, и, возможно, руководитель партии Андрис Америкс просто очень талантливый политик, но, когда мы шли в зал заседаний, мы всегда были едины и не чувствовали себя под давлением. Теперь я чувствую, что нахожусь в совсем другой партии, и я не хочу в ней быть", — заявила Винник.

По словам Вячеслава Степаненко, Америксу стоит задуматься о том, хочет ли он вообще, чтобы партия продолжала свое существование, ведь ушедшие из нее политики не были рядовыми членами, а одними из основателей партии, уход которых является серьезным сигналом.

В свою очередь Америкс считает, что выход из партии шести членов правления связан с тем, что партии на ожидаемых внеочередных выборах придется стартовать отдельно. По его словам, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, поэтому он относится к выбору бывших однопартийцев с пониманием.

Буров заявил, что такой шаг со стороны членов правления ЧСР является нормальным, и у него нет по этому поводу негативных эмоций.