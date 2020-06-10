Покупать ли электроэнергию у Беларуси: Кариньш "надеется найти компромисс"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш надеется в ближайшее время найти компромисс по вопросу Белорусской атомной электростанции (АЭС) в Островце, сообщили в бюро премьера.

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Сегодня Кариньш провел встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом в формате видеоконференции.

В бюро Кариньша сообщили, что премьеры стран Балтии обсудили прогресс переговоров о торговле электричеством с третьими странами и достигли соглашения о методологии, которая будет применяться в торговле с третьими странами в момент, когда начнет работу БелАЭС, а Литва в соответствии со своим законодательством прекратит торговлю электричеством с Белоруссией. Премьеры поручили экспертам продолжать работу над политической декларацией.

"Мы долго обсуждали этот вопрос, и позиции стран хорошо известны. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем найти компромиссное решение, где будут учитываться ситуации всех трех стран и наши общие интересы", — подчеркнул Кариньш.

Ранее Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все возможное, чтобы в страну не попала произведенная на БелАЭС энергия, однако "не будет пытаться вывернуть руки соседям".

Во вторник у латвийского посольства в Вильнюсе прошел пикет, участники которого призывали Латвию продемонстрировать солидарность с Литвой и не покупать электроэнергию у БелАЭС.

Литва считает АЭС небезопасной и пытается убедить Латвию и Эстонию бойкотировать произведенную на ней энергию.