Полицейских без ковид-сертификатов начинают отправлять на простой

В Государственной полиции отдельных сотрудников начинают отправлять на простой, поскольку они не могут предоставить ковид-сертификат, заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) шеф полиции Армандс Рукс.

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Правда, он не смог назвать точное число таких сотрудников, лишь заметив, что их не слишком много.

По словам Рукс, отдельные сотрудники написали заявление об увольнении, поскольку не желают прививаться.

Полный курс вакцинации прошли 76% полицейских, еще 14% — начали этот процесс, другие — еще думают.