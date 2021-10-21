Полицейских без ковид-сертификатов начинают отправлять на простой
Foto: LETA

В Государственной полиции отдельных сотрудников начинают отправлять на простой, поскольку они не могут предоставить ковид-сертификат, заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) шеф полиции Армандс Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Правда, он не смог назвать точное число таких сотрудников, лишь заметив, что их не слишком много.

По словам Рукс, отдельные сотрудники написали заявление об увольнении, поскольку не желают прививаться.

Полный курс вакцинации прошли 76% полицейских, еще 14% — начали этот процесс, другие — еще думают.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Армандс Рукс Госполиция пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле