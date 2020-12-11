Полицейский о деле "фельдшера Марины": свобода слова не означает вседозволенность

Помимо дела "фельдшера Марины", которая распространяла ложную информацию о Covid-19, Госполиция Латвии за минувший год начала еще четыре подобных уголовных дела, и по двум из них уже есть судебные вердикты. Как пишет Rus.Lsm.lv, об этом в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 рассказал руководитель Отдела по борьбе с киберпреступлениями Дмитрий Хоменко.

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Хоменко отметил, что если в посыле человека, который распространяет недостоверную информацию, есть явная цель — организовать нарушения порядка, установленного законом в рамках борьбы с распространением инфекции, и если это может затруднить работу государственных служб и поставить под угрозу жизни и здоровье людей, такие действия квалифицируются как хулиганство.

Полицейский поделился, что когда стражи порядка задерживают авторов подобных призывов, те обычно заявляют, что "у нас свобода слова, мы можем говорить и транслировать что хотим".

"Но тут ошибка в интерпретации основных прав. Надо понимать, что свобода слова — это не вседозволенность. И полиция пресекает, когда люди перешагивают черту и их вседозволенность нарушает статьи закона", — подчеркнул Хоменко.

Специалист пояснил, что интернет дает возможность транслировать эту информацию одновременно широким слоям общества. И в данном случае у стражей порядка есть возможность объективно доказать потенциальную угрозу и последствия призывов к конкретным действиям.

"Полиция расследует преступления. И сама дезинформация преступлением не является. Ее можно квалифицировать как инструмент для достижения конкретных целей, донесения ложной информации с определенным умыслом. И именно умысел и рассматривается при начале расследования", — сказад Хоменко.

Как уже сообщалось, в среду Отдел борьбы с киберпреступлениями Государственной полиции задержал фельдшера Восточной больницы Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева из-за распространения ими ложных новостей о заболевании Covid-19. Отмечалось, что действия предприняты, так как ложная информация связана с угрозой обществу и была обращена против эпидемиологической безопасности.

Уголовное дело начато по статье о хулиганстве. Максимальное наказание составляет два года тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф.

Ранее интервью Еремеева с Корнатовской обрело большую популярность в социальных сетях. В нем медик рассказывает уже известные теории заговора — что Covid-19 придуманная болезнь, статистика подделана, больницы на самом деле не перегружены, а вакцины будут смертельными. Фельдшер утверждала, что врачи осознанно вредят пациентам с пневмонией. До этого она распространила аудиофайл с другими выдумками — например, что на Кипсале уже готовят госпиталь для больных коронавирусом.

Восточная Больница заявила, что утверждения сотрудницы ложные и начала служебное расследование, а также написала заявление в полицию. Фельдшер продолжает работать в больнице, но руководитель Клиники токсикологии и сепсиса, где лечат больных Covid-19, решил отстранить ее от работы с пациентами коронавируса.