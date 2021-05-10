Полиция: 9 мая в Риге прошло спокойнее, чем в предыдущие годы

9 мая в Риге прошло без происшествий, гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы. Было констатировано несколько нарушений запрета собираться и использование советской символики, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале LTV Нормунд Крапсис, начальник Полиции порядка.

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Начальник Госполиции Арманд Рукс сообщил Латвийскому радио, что в общей сложности к монументу Освободителей пришло 20 000 человек. Были попытки массово собраться в Даугавпилсе, но полиция их успешно пресекла. В Елгаве было констатировано использование советской символики. Но явных обострений не было, и Рукс считает это очень важным. По его мнению, полиция сработала хорошо. "Нам нужно было приложить все усилия, чтобы рассеять толпу по парку Узварас и его окрестностям, и мы это успешно сделали", — рассказал он.

К вечеру воскресенья представитель Госполиции Симона Гравите проинформировала, что за нарушения у памятника освободителям в парке Победы начато несколько административных процессов. Также несколько нарушений констатировано в Даугавпилсе.

На своей странице в Facebook Госполиция сообщила о том, что в Даугавпилсе помимо административных процессов был начат один уголовный, по пункту 20 Уголовного закона: "Преступные действия против общей безопасности и общественного порядка".

Среди других нарушений отмечено неношение маски, нарушение запрета собираться, неподчинение законным требованиям полиции, демонстрация советской символики, нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения и неразрешенный фейерверк. В общей сложности по всей Латвии было начато несколько десятков административных процессов.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс остался удовлетворен работой оперативных служб. "План был разработан очень правильно. В целом, я считаю, что наши службы в очередной раз показывает свой профессионализм, работают как часы. Хочу сказать им "большое спасибо". Поблагодарю и тех людей, кто демонстрирует понимание, толерантность и не создает неприятных ситуаций — все происходит спокойно и контролируется", — подчеркнул министр.

Мэр Риги Мартиньш Стакис у себя в Twitter поблагодарил за профессионализм работников самоуправления и всех служб, ответственных за соблюдение порядка, и отметил, что работа весь день велась по плану Госполиции.

Утром 9 мая полиция, как и обещала, оставила проход к памятнику, однако еще утром решила его закрыть из-за большого скопления людей. Люди подходили к барьеру и передавали цветы работникам Rīgas meži, а те относили их к монументу. Барьеры были установлены вдоль бульвара Узварас и улицы Бариню, а также в парке.