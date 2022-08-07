Полиция больше не будет охранять консульства России в Латвии

Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами, сообщает Rus.LSM.

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В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля. Решение было принято в знак солидарности с Украиной.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил, что учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Был назван и срок – это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.

18 марта глава МИД принял решение выслать из Латвии трех сотрудников посольства России. Он пояснил, что решение принято в связи с агрессией России в Украине, а деятельность высылаемых лиц «несовместима со статусом дипломата». Выдворенные посольские работники покинули Латвию 23 марта. Министр также сообщил, что выдворение проводится скоординированно с другими странами Балтии: из Литвы было велено уехать четверым российским посольским работникам, из Эстонии — троим.

В первый же день вторжения российских войск в Украину глава МИД объявил, что Латвия прекращает выдавать визы российским гражданам, и отозвал посла в РФ Мариса Риекстиньша для консультаций.

Литовское правительство в понедельник 4 апреля постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала послу этой страны покинуть Литву. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

Эстония, со своей стороны, объявила, что закрывает российские консульства в Нарве и Тарту и высылает 14 посольских работников РФ. Им было предписано покинуть Эстонию к 30 апреля.