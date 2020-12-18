Полиция будет контролировать число людей в транспорте и в магазинах
Foto: Pašvaldības policija

Все свободные экипажи будут следить за тем, чтобы люди не набивались в транспорт и не толпились в магазинах, сообщает Рижская муниципальная полиция.

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Полиция пишет:

"Учитывая, что сегодня вечером началась покупочная лихорадка по всей Риге, большие массы людей едут в общественном транспорте, а многие магазины продлили время работы до полуночи, Рижская муниципальная полиция все свободные экипажи отправлены:
1) на контроль ограничений, установленных для общественного транспорта;
2) на контроль ограничений, установленных для мест торговли".

О нарушениях полиция призывает сообщать по телефону 110.

Ранее Rīgas Satiksme сообщало о том, что транспорт переполнен, при том, что сейчас курсирует весь доступный транспорт наибольшей вместимости и работают все водители.

Автобусы №13 опаздывают до получаса, автобусы № 15, 31, 48, 49, 50, 51, 52 до 55 минут, а автобусы № 2, 5, 8, 11, 15, 53 — до 50 минут.

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