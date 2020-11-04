Foto: Veiss (DELFI)
Foto: DELFI

Вице-мэр Риги и председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола (Новая консервативная партия) поручила муниципальной полиции усиленно патрулировать улицы и предупреждать людей о необходимости мер эпидемиологической безопасности, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Озола призвала рижан и полицию вместе проявлять ответственность и постараться сделать так, чтобы в режиме чрезвычайной ситуации не было необходимости.

Как сообщалось, в пятницу будет принято решение о вводе режима ЧС. Если он будет введен, то начнет действовать с понедельника, 9 ноября.

За последние сутки было зарегистрировано 313 новых случаев заболевания коронавирусом, 6 человек скончались.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Линда Озола
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!