Вице-мэр Риги и председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола (Новая консервативная партия) поручила муниципальной полиции усиленно патрулировать улицы и предупреждать людей о необходимости мер эпидемиологической безопасности, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Озола призвала рижан и полицию вместе проявлять ответственность и постараться сделать так, чтобы в режиме чрезвычайной ситуации не было необходимости.

Как сообщалось, в пятницу будет принято решение о вводе режима ЧС. Если он будет введен, то начнет действовать с понедельника, 9 ноября.

За последние сутки было зарегистрировано 313 новых случаев заболевания коронавирусом, 6 человек скончались.