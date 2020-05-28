Полиция будет приходить на экзамены в школы, в материалах тестов есть тайные "маячки" против утечек

В преддверии проведения по всей Латвии централизованных школьных экзаменов Госполиция и Центр содержания образования проведут в учебных учреждениях превентивные мероприятия, чтобы исключить возможность "слива", то есть противоправного раскрытия, материалов экзамена. Также в материалы на этот раз включен некий элемет безопасности, который в случае утечки информации позволит идентифицировать нарушителя.

В связи с этим Госполиция призывает педагогов, работников школ и самих школьников осознавать указанные в Уголовном законе последствия, грозящие тем, кто раскроет посторонним содержание заданий централизованного экзамена до его проведения. Правоохранительные органы отмечают, что такая информация считается недоступной к разглашению.

В ходе экзамена или перед его началом полиция может явиться с неожиданной проверкой в любую школу.