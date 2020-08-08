Полиция будет сообщать о насилии в семье социальным службам

В этом месяце вступили в силу поправки, согласно которым полиция по всей территории Латвии будет передавать информацию о насилие в семье социальным службам и другим компетентным учреждениям, сообщает LV portāls.

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Во время вызова, связанного с насилием в семье, полицейские будут заполнять специальную анкету-опросник. Потом она будет электронно в течение дня передана одному или сразу нескольким учреждениям. Во всех случаях анкета будет передана социальной службе. Если полиция заподозрит, что ситуация в семье может навредить ребенку, то документ будет передан сиротскому суду. Если же человек, переживший насилие, нуждается во временной защите от насилия, то анкета будет передана суду.

Министерство внутренних дел отмечает, что анкета позволяет в случае насилия в семье учреждениям сотрудничать — пострадавшему лицу будет предложена помощь. В свою очередь, полицейские не должны будут выполнять функцию психолога и на месте решать конфликт по существу.

Помимо прочего, анкета позволит пережившему насилие лицу не пересказывать социальному работнику события, уже рассказанные полицейским, таким образом, уберегая человека от повторной травматизации.

В анкете будет указано имя и должность полицейского, адрес, по которому был вызов, время и дата происшествия, информация о том, кто вызвал полицию — сам пострадавший или другой человек, информация о человеке, нуждающемся в защите, информация об агрессоре, статус отношений между ними.

Полицейский должен описать суть произошедшего конфликта и записать все, что ему расскажет о своем положении пострадавшее лицо. Например, что участники конфликта опрошены отдельно, у пострадавшего видны телесные повреждения, рядом находился ребенок, пострадавшее лицо боится повторного всплеска агрессии, находится в зависимом положении от агрессора, агрессор злоупотребляет алкоголем, и до этого инцидента полиция не принимала решения о разделении этих людей.

Кроме того, в анкете будет указано, были ли участники конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и существует ли до сих пор угроза всплеска насилия. Анкета должна быть подписана полицейским и пострадавшим.