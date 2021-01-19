Полиция ищет загадочно исчезнувшего работника автосервиса, задержан возможный убийца
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Полиция продолжает разыскивать загадочно исчезнувшего 15 января работника автосервиса возле Цесиса. По подозрению в его убийстве 18 января задержан и арестован мужчина.

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Хотя пропавший разыскивается живым или мертвым, полиция начала уголовный процесс по статье 116 — убийство.

Дочь пропавшего Мартиньша Петерсонса, Елизабете, разместила в Facebook запись с просьбой о помощи. "Он был одет в серые спортивные штаны и тонкий свитер. Куртки не было и, похоже, он пропал без обуви и, возможно, сильно ранен", — написала она.

С женщиной связался портал Jauns.lv. Она рассказала, что в 17:56 15 января ее отец позвонил своей жене и сказал, что будет домой через час. В 19:45, когда жена пыталась ему дозвониться, телефон не отвечал. Утром его дочь узнала, что отец не ночевал дома, и отправилась в автосервис. Там было пусто. Куртка и обувь Мартиньша лежали в мусорнике, а на полу было пятно крови.

Позже выяснилось, что проезжавшую мимо машину Мартиньша в 19:05 зафиксировала камера автозаправки.

По словам Елизабете, никаких недоброжелателей у отца не было.

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