Полиция начала проверку действий депутата Кирштейна, который оскорбил журналистку LTV

Государственная полиция начала проверку действий депутата Сейма Александра Кирштейна ("Национальное объединение"), который назвал журналистку LTV Анете Бертуле "политической проституткой".

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В полицию поступило заявление, и начата ведомственная экспертиза, чтобы оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Об этом агентству LETA сообщила представитель полиции Гита Гжибовска.

До 2009 года уголовное законодательство предусматривало ответственность за оскорбление чести, а сейчас в силе норма против распространение заведомо ложных, порочащих другого человека вымыслов в печатном или иным образом воспроизведенном сочинении, а также устно, если это делается публично.

25 сентября, комментируя теледебаты в эфире Латвийского телевидения, Кирштейнс написал у себя в Twitter: "Политпроститутка Бертуле, которая ведет дебаты кандидатов в депутаты Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду Национальное объединение] хотят ликвидировать суд Сатверсме, умалчивая, что его следует перенести в Верховный суд как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал Сенат Верховного суда".

Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий Кирштейнса. Телеканал LTV призвал оценить действия депутата не только Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, но и Госполицию.

LTV подчеркивает, что депутаты и кандидаты в депутаты неоднократно грубо вели себя с журналистами, целенаправленно их унижая, влезая в их работу и личную жизнь и пытаясь подорвать доверие общества к СМИ. Один из этих примеров — пост Кирштейнса 25 сентября, который задевает не только честь и достоинство Бертуле, но и репутацию телеканала.

Председатель правления LTV Ивар Приеде заявил, что депутаты должны быть образцом соблюдения этических и общечеловеческих норм. А когда политики ведут себя таким образом, это создает у общества представление, что агрессивность, неуважение и грубость — это норма и достойное поведение.

Как отмечает Ассоциация журналистов, Кирштейнс уже не в первый раз ведет себя так с журналистами и в особенности с журналистками, публично используя такие слова как "дура" и "шизофреничка".

Министр культуры Наурис Пунтулис, член Национального объединения, написал у себя в Facebook, что для него и как для человека, и как для министра культуры неприемлемо поведение Кирштейнса. Такие случаи обычно рассматриваются этической комиссией партии, и Пунтулис уверен, что и в этот раз будет так же.