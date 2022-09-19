Полиция начала проверку о якобы размещенных в общественном транспорте табличках, дискриминирующих русскоязычных

Госполиция начала ведомственное расследование по факту якобы размещенных в рижском общественном транспорте табличек, предусматривающих места для русскоязычных только в задней части автобуса, сообщили агентству LETA в полиции.
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На выходных в социальных сетях было распространено изображение таблички латышском и русском языках: "Уважаемые пассажиры! Места для русскоязычных только в задней части автобуса!"
Компания "Rīgas satiksme" сообщила в Twitter, что это провокация.
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