Полиция начала уголовное дело в связи с еще одной закупкой Рижской думы

Рижское самоуправление собиралось сменить бухгалтерскую систему за 11 миллионов евро. Закупка была организована фактически без открытого конкурса, сообщает передача Nekā personīga.

В ноябре передача уже сообщала о планирующейся закупке, и после выхода передачи контролирующие органы приостановили закупку. В конце года полиция начала ведомственную проверку, а 3 апреля — уголовное дело о превышении служебных полномочий.

Систему планировалось заменить до конца года, а подготовка к этому шла пять лет. Закупки были доверены рижскому Центру информационных технологий. В 2017 году он провел небольшую закупку на 42 тысячи евро, чтобы убедиться, что Финансовому департаменту подойдет продукт Microsoft Dynamics 365.

Дальнейший конкурс дума устраивать не стала. В 2018 году был заключен договор с компанией We are dots на 11 миллионов евро о 96 тысячах рабочих часов.

После ноябрьского выпуска Nekā personīga Бюро по надзору за закупками провело проверку и пришло к выводу, что маленький конкурс на пилотный проект и последующая закупка на 40 миллионов должна считаться одной закупкой. Тем, что не был объявлен второй конкурс, Рижская дума обошла закон. Но административное наказание применить нельзя, потому что истек срок давности.

По словам Эдвина Балшевица, временного администратора думы, в проект уже вложено больше пяти миллионов евро, при этом системой все еще нельзя пользоваться.