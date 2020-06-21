Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Госполиция с воскресенья, 21 июня, и по 25 июня будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения.

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Будут проверять, не находятся ли водители под влиянием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ.

Полиция просит родственников и друзей обращать внимание на то, чтобы водители не садились за руль пьяными. Также будет контролироваться использование ремней безопасности и детских сидений, усиленное будет обращено на пешеходов и велосипедистов.

Будет контролироваться и соблюдение действующих из-за пандемии ограничений на скопление людей.