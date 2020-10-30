Полиция не будет проводить в общественных местах рейды для контроля за ношением масок
Foto: LETA

Полиция не будет проводить в общественных местах специальные рейды для контроля за ношением масок, а в случае грубого нарушения будет оценивать в том числе и отношение нарушителя к проступку.

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Как сообщил представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис, специальные рейды не планируются, но полиция во время патрулирования будет обращать внимание на ношение масок, а также реагировать на вызовы.

"Полиция будет рассматривать каждый случай индивидуально, а не штрафовать всех подряд. Будет оцениваться сущность нарушения — время, место совершения и другие объективные обстоятельства — а также субъективные обстоятельства", — сказал представитель полиции.

Он пояснил, что кадровые ресурсы полиции не безграничны, к тому же сейчас, в отличие от весны, когда в школах не было учебы, нельзя привлечь к выполнению новых обязанностей тех сотрудников, которые патрулируют у школ.

Представитель Госполиции Симона Гравите также заявила агентству LЕТА, что специальных рейдов по контролю за ношением масок не будет.

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LETA

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LETA

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