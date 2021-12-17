Полиция не получила доказательств, что у Цимдарса был поддельный сертификат Covid-19

Государственная полиция не получила доказательств, что бывший глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс представил медикам был фальшивый сертификат Covid-19, сообщило TV3. Арнис Цимдарс 20 октября скончался от Covid-19.

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TV3 сообщает, что информация, собранная полицией, показывает, что Цимдарс не предъявлял сертификат о вакцинации ни в больнице, ни врачам Службы неотложной медицинской помощи. Также нет данных о вакцинации в базе Национальной службы здравоохранения.

22 октября TV3 сообщил, что Цимдарс, скончавшийся 20 октября, мог предъявить врачам поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19.

23 октября дочь Цимдарса Дайра Януша сообщила LETA, что семья считает, что эта информация не соответствует действительности и подана непрофессионально.

Семья Цимдарса подчеркивала, что у бывшего главы ЦИК не было фальсифицированного сертификата о вакцинации о Covid-19. Цимдарс четко и неоднократно информировал членов своей семьи и людей, осуществлявших уход за ним, о том, что он не был вакцинирован от Covid-19 ни до, ни во время болезни.

В сообщении для прессы члены семьи подчеркивали, что после заражения Covid-19 и госпитализации Цимдарс открыто утверждал, что ему удастся победить болезнь и получить иммунитет естественным путем. По словам членов семьи, у Цимдарса не было логической причины или выгоды для получения поддельного сертификата, введения в заблуждение членов семьи и медицинского персонала. Он был непреклонен в решении получить иммунитет естественным путем.

Кроме того, по словам семьи, в системе e-veselība нет записей о вакцинации Арниса Цимдарса от Covid-19.