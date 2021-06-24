Полиция обещает в Янов день усиленно контролировать безопасность дорожного движения

Чтобы удержать автомобилистов от совершения правонарушений во время праздников, Государственная полиция обещает в Янов день работать в усиленном режиме.

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В полиции отмечают, что контроль за водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является одним из важнейших приоритетов государственной полиции во время праздника Лиго.

Полиция начала работу в усиленном режиме 22 июня и продлит ее до 28 июня.

23 июня полицейские поймали 19 пьяных водителей и одного употреблявшего наркотики. Оформлено 172 административных протокола о нарушение скорости и один об агрессивной езде, а всего за день оформлено 432 протокола. На дорогах произошло 90 аварий, в них пострадало 19 человек — один пешеход и шесть велосипедистов, погибших нет.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с употреблением алкоголя, за последние десять лет увеличилось на 57%, а количество пострадавших — на 18%, сообщили агентству LЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Данные полиции показывают, что за первые пять месяцев этого года количество водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, составило 1428, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным, в 2020 году произошло 733 ДТП, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, тогда как в 2010 году таких ДТП было 468.

Каждый год во время Лиго происходит в среднем по две аварии в день, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и это почти десятая часть (7%) всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших во время этого праздника.

Также в этом году Дирекция безопасности дорожного движения проводит социальную кампанию под девизом "Дорогое удовольствие", призывая водителей действовать разумно и не выбирать опасное соединение — употребление алкоголя и вождение в нетрезвом виде. Кампания направлена на повышение безопасности дорожного движения, побуждая водителей действовать ответственно и не водить машину в нетрезвом виде.