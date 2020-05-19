Полиция объяснила, почему редко использует закупленную технику

Государственная полиция отказалась от ручных видеорадаров, так как у этих радаров нет интегрированной функции записи изображения, а в судах всё чаще пытаются оспорить дела, где нет фотографии или видео нарушения, сообщает LETA.

Что касается лазерных 3D сканеров для документации происшествий, которые полиция использует редко, ведомство объяснило, что эти сканеры жизненно необходимы в случае тяжелых аварий, так как позволяют быстрее освободить место происшествия. Их использование рекомендовано именно в случае сложных происшествий. Как уже сообщалось, полиция купила пять таких сканеров за 513 175 евро.

Компактные видеокамеры, предназначенные для ношения на одежде полицейских уже переданы структурным единицам полиции, сообщила Госконтролю полиция. У полиции 142 такие камеры и до недавнего времени большая часть из них лежала на складе.

Помимо прочего, полиция начала разрабатывать внутренние правила использования дрона. Министерство внутренних дел Госконтролю сообщило, что полиция по возможности вводит новые технологии, но это требует времени.

Как уже сообщалось, Госконтроль в своей ревизии констатировал, что большая часть техники, закупленной для нужд полиции, не используется. В то же время МВД сообщает, что у ведомства нет денег, чтобы продолжать успешные проекты по контролю безопасности дорожного движения.