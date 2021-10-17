Полиция оценит ответственность организаторов концерта Mesa, посетители были без респираторов FFP2

Государственная полиция оценит ответственность организаторов мероприятия в связи с возможными нарушениями требований эпидемиологической безопасности на концерте, состоявшимся в Риге в Hanzas perons в рамках проекта Mesa.

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Как наблюдал корреспондент LETA, многие посетители не использовали или использовали неправильно респираторы во время концерта. Хотя из-за пандемии Covid-19 все латвийские культурные мероприятия без фиксированных или персонализированных мест требуют, чтобы все посетители использовали тип респиратора FFP2.

На концерт могли присутствовать только люди, вакцинированные или переболевшие Covid-19.

Организаторы мероприятия утверждали, что большинство посетителей концерта носили респираторы правильно. "Охранники следили за тем, чтобы респираторы использовались, и указывали, если это не так", — сказал организатор концерта сказал Каспарс Янсонс, добавив, что те, кого попросили надеть респиратор, сделали это должным образом.

На вопрос, почему на фотографиях с концерта зафиксированы, что посетители не используют респираторы, Янсонс сказал, что изображения могли быть сделаны до того, как был сделан выговор. Он также подчеркнул, что на концерте всех посетителей проверяли на наличие респираторов FFP2, а те, у кого не было подходящего респиратора, покупали маску на месте.

Государственная полиция оценит ответственность организатора концерта в связи с возможными нарушениями требований эпидемиологической безопасности.

Как уже сообщалось, единственный в этом году концерт Closer to You хип-хоп-проекта Меса состоялся в пятницу, 15 октября, на культурной площадке Hanzas perons.