Полиция перекрыла движение по бульвару Узварас возле парка Победы
Foto: DELFI

Очевидцы сообщают, что полиция перекрыла движение автомобилей по бульвару Узварас. Сначала движение было перекрыто только в сторону центра, сейчас перекрыто движение в обе стороны. Пропускают только общественный транспорт.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам очевидцев, сейчас полицейские выстроились шеренгой перед ковром из цветов и зажженных свечей.

Очевидцы также упоминают о том, что в какой-то момент на площади появились люди с флагами Латвии и Украины, которые также были взяты в кольцо полиции и оттеснены. Имел место и эпизод с размахиванием российским триколора.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?