Полиция перекрыла движение по бульвару Узварас возле парка Победы

Очевидцы сообщают, что полиция перекрыла движение автомобилей по бульвару Узварас. Сначала движение было перекрыто только в сторону центра, сейчас перекрыто движение в обе стороны. Пропускают только общественный транспорт.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По словам очевидцев, сейчас полицейские выстроились шеренгой перед ковром из цветов и зажженных свечей.
Очевидцы также упоминают о том, что в какой-то момент на площади появились люди с флагами Латвии и Украины, которые также были взяты в кольцо полиции и оттеснены. Имел место и эпизод с размахиванием российским триколора.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также