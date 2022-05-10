Полиция перекрыла движение по бульвару Узварас возле парка Победы

Очевидцы сообщают, что полиция перекрыла движение автомобилей по бульвару Узварас. Сначала движение было перекрыто только в сторону центра, сейчас перекрыто движение в обе стороны. Пропускают только общественный транспорт.

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По словам очевидцев, сейчас полицейские выстроились шеренгой перед ковром из цветов и зажженных свечей.

Очевидцы также упоминают о том, что в какой-то момент на площади появились люди с флагами Латвии и Украины, которые также были взяты в кольцо полиции и оттеснены. Имел место и эпизод с размахиванием российским триколора.