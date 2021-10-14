Полиция подозревает должностное лицо в даче взятки в обмен на поддельный ковид-сертификат
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Государственная полиция призывает прокуратуру предъявить обвинения должностному лицу за предложение взятки сотрудникам центра вакцинации в обмен на фиктивную вакцинацию от Covid-19, сообщает агентство LETA.

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21 июля после полученного от медперсонала сигнала Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало уголовный процесс в связи с тем, что некий мужчина предложил взятку сотрудникам центра вакцинации.

В связи с инцидентом был задержан мужчина 1974 года рождения, который незаконно предлагал взятки сотрудникам центра вакцинации за то, чтобы они подделали для него ковид-сертификат, не привив его. В августе глава Госполиции Армандс Рукс заверил журналистов, что этот человек является должностным лицом, но его место работы не было разглашено.

Мужчина признан подозреваемым по статье Уголовного закона о даче взятки. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работами или штраф в качестве наказания.

К мужчине применены соответствующие меры безопасности, не связанные с заключением под стражу.

Ранее сообщалось, что Госполиция задержала группу из четырех человек, в том числе медика, которые подозреваются в организации фиктивной вакцинации от Covid-19 в одном из медицинских учреждений Риги.

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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