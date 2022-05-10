Полиция получила 24 сигнала о запрещенном применении пиротехники

В понедельник, 9 мая, полиция получила 24 сигнала о применении пиротехники, хотя она в этот день была запрещена, сообщил в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.

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Напомним, что в Латвии 9 мая этого года был объявлен днем памяти погибших и пострадавших в результате военного вторжения России в Украину. Сейм принял специальный закон, провозглашающий 9 мая 2022 года Днем памяти жертв и пострадавших в войне в Украине. Траур, соответственно, дал законодательное основания самоуправлениям страны — в том числе, Рижской думе — не разрешать проведение мероприятий, связанных с 9 мая. Использование пиротехники — то есть, проведение салютов и фейерверков — 9 и 10 мая запрещено.

Одновременно многие жители Латвии по традиции пришли 9 мая возложить цветы к советским памятникам, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

По словам шефа полиции, 9 мая возлагать цветы не было запрещено в Латвии и Эстонии, в Риге и других городах собравшихся у памятников было меньше, чем в прежние годы.

"Вчерашний день был необычным для полиции и общественных партнеров", — заметил Рукс, добавив, что понедельник прошел относительно спокойной, обошлось без уголовных процессов.

Но в понедельник вечером и в ночь на воскресенье полиция получила 24 сигнала о запрещенном использовании пиротехники, начато несколько административных процессов. Рукс заметил, что об одном случае могли сообщать сразу несколько человек.

В социальных сетях высказывалась острая критика, в том числе в отношении полицейских, их критиковали обе стороны. Но руководство высоко оценивает работу сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис заявил в интервью Латвийскому радио, что полиция проделала очень хорошую работу, не допустив ни конфронтации, ни серьезных нарушений.

Представитель полиции сообщил, что люди задерживались и административные дела заводились в основном за использование символов, прославляющих военную агрессию, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

Уже сообщалось, что к 21 часам 9 мая полиция задержала в целом 35 человек и начала 49 процессов об административных правонарушениях.