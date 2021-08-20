Полиция попросила аннулировать 12 фальшивых сертификатов о вакцинации

Государственная полиция отправила Национальной службе здравоохранения информацию о 12 лицах, получивших сертификат о вакцинации незаконным путем, сообщает LETA. Их сертификаты должны быть аннулированы.

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Информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что несколько сотен человек незаконно получили сертификат о вакцинации. Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства, чтобы информировать об этих лицах Национальную службу здравоохранения.

В полиции сообщили, что процесс аннулирования сертификатов занимает время, так как необходимо соблюсти закон об уголовном процессе и работать с большим объемом информации.

Как уже сообщалось, полиция задержала несколько групп людей, организовавших фиктивную вакцинацию. Среди задержанных были медсестры. Фальшивый сертификат стоил от 200 до 400 евро.