Полиция пришла с обыском в Rīgas namu pārvaldnieks

В четверг вечером Госполиция проводила процессуальные действия в главном здании муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на улице Александра Чака, 42. Об этом агентству LETA сообщил представитель RNP Крист Лейшкалнс.

Он отметил, что сам сейчас там не находится и не может дать более подробную информацию или комментировать цели, с которыми пришли представители правоохранительных органов.

Связаться с временным председателем правления предприятия Эрнестом Саулитисом агентству LETA пока не удалось.

Rīgas namu pārvaldnieks принадлежит Рижской думе. В 2018 году компания заработала 1,09 миллиона евро, оборот составил 59,05 миллиона.

В правлении RNP работают четыре человека — временный председатель правления Саулитис, член правления Андрис Павилсонс, юрист Департамента имущества Рижской думы Ирина Микельсоне и бывший член правления Daugavas stadions Элмар Мартинсонс.