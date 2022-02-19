Полиция сможет ограждать жертву от насильника без заявления потерпевшего

17 февраля вступили в силу поправки к закону, которые дают право Государственной полиции ограждать жертву от насильника без заявления потерпевшего. Раньше это было возможно только после письменного заявления потерпевшей стороны.

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В прошлом году полиция зарегистрировала более 10 тысяч семейных конфликтов, когда требовалось вмешательство полицейских. В более чем 4 тысячах случаев полиция констатировала риски насилия.

Хотя не во всех случаях семейных конфликтов присутствует насилие, практика показывает, что достаточно часто такая мера, как ограждение от насильника, могла бы применяться, если бы потерпевшая сторона выразила желание.

Ранее в "Законе о полиции" было установлено, что после письменного заявления потерпевшей стороны полиция может решить оградить жертву от насильника — то есть возложить на совершеннолетнего, представляющего угрозу, обязанность покинуть жилище, в котором постоянно проживает охраняемое лицо, не возвращаться туда и не находиться поблизости.Вступившие в силу поправки к закону "О полиции" дают такие полномочия полицейским принимать меры и без письменного заявления пострадавшей стороны.

"Очень часто встречаются истории о семьях, в которых насилие продолжается длительное время, так как жертва живет в страхе, что после заявления в полицию все станет только хуже. В такие дома полиция возвращается бесчисленное количество раз, но без заявления пострадавшей стороны возможности полицейских ограничены. Зачастую не могут помочь и близкие или друзья жертвы, наблюдающие за непрекращающимся насилием. Поправки к закону позволят полиции действовать и прервать цикл насилия", — говорит министр внутренних дел Мария Голубева.

Решения об ограждении потерпевшего от насильника будут приниматься на основе оценки рисков насилия на месте происшествия. При этом полицейские должны получить определенный объем информации, которая указывает на риск насилия, провести опрос потерпевшей стороны на месте происшествия и получить другие доказательства возможного насилия.

"Здесь очень важно подчеркнуть, что, хотя полиция теперь имеет право сделать первый шаг в борьбе жертвы за свою защиту, так же важны последующие шаги пострадавшего от насилия — готовность полноценно и целенаправленно сотрудничать с социальной службой, и готовность рассмотреть возможность обратиться в суд с заявлением о временной защите — чтобы была возможность разрешить ситуацию и довести ее до справедливого урегулирования", — говорит начальник Госполиции Армандс Рукс.