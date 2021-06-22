Полиция уже с сегодняшнего дня работает в усиленном режиме
Foto: DELFI

Чтобы удержать водителей от нарушений во время праздничных дней, Государственная полиция с сегодняшнего дня до 28 июня будет работать в усиленном режиме, сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

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"Контроль водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ, является одной из главных задач Госполиции во время праздника Лиго", — подчеркнул он.

Как сообщалось, количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние десять лет выросло на 57%, а число пострадавших в них — на 18%.

Согласно данным Государственной полиции, в этом году за первые пять месяцев в состоянии алкогольного опьянения было задержано 1428 водителей, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году произошли 733 аварии транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 2010 году было зарегистрировано 468 таких аварий.

Каждый год на Лиго с участием пьяных водителей происходят в среднем две аварии в день — это 7% всех ДТП во время праздника, поэтому в этом году Дирекция безопасности дорожного движения вновь проводит социальную кампанию против езды в состоянии опьянения под девизом "Дорогое удовольствие", призывая водителей вести себя разумно и не садится за руль пьяными.

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LETA

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