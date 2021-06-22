Полиция уже с сегодняшнего дня работает в усиленном режиме

Чтобы удержать водителей от нарушений во время праздничных дней, Государственная полиция с сегодняшнего дня до 28 июня будет работать в усиленном режиме, сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Контроль водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ, является одной из главных задач Госполиции во время праздника Лиго", — подчеркнул он.

Как сообщалось, количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние десять лет выросло на 57%, а число пострадавших в них — на 18%.

Согласно данным Государственной полиции, в этом году за первые пять месяцев в состоянии алкогольного опьянения было задержано 1428 водителей, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году произошли 733 аварии транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 2010 году было зарегистрировано 468 таких аварий.

Каждый год на Лиго с участием пьяных водителей происходят в среднем две аварии в день — это 7% всех ДТП во время праздника, поэтому в этом году Дирекция безопасности дорожного движения вновь проводит социальную кампанию против езды в состоянии опьянения под девизом "Дорогое удовольствие", призывая водителей вести себя разумно и не садится за руль пьяными.