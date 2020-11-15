Полиция в субботу выявила нарушения эпидемиологических требований в торговых центрах

Госполиция в субботу, проводя превентивные меры, проверила почти 1000 торговых мест и заведений общественного питания. Начаты две ведомственные проверки, заведено девять дел об административных нарушениях, сообщили агентству LETA в полиции.

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Превентивные проверки проводились по всей Латвии, и в основном предприятия добросовестно выполняют требования.

Нарушения состояли, например, в том, что в торговых центрах работали отдельные магазины, в частности, хозяйственных товаров, которым торговать по выходным запрещено.

В большинстве случаев полиция ограничилась устным предупреждением нарушителей. Были выявлены также несколько случаев, когда продавцы и покупатели не пользовались масками для лица.

Полиция и далее будет проводить проверки соблюдения мер эпидемиологической безопасности.