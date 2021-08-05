Полиция возбудила административное дело против Гобземса из-за несанкционированной акции протеста
Foto: LETA

Государственная полиция возбудила административное дело против депутата Сейма Алдиса Гобземса (Закон и порядок) из-за несанкционированной акции протеста, прошедшей в среду, сообщает LETA.

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В среду около тысячи сторонников политика собрались в центре Риге протестуя против "обязательной вакцинации" — законопроекта Сейма, позволяющего работодателям увольнять работников без сертификата Covid-19 или менять их трудовые обязанности ради обеспечения эпидемиологической безопасности.

Государственная полиция зафиксировала акцию протеста разными техническими средствами и собирается проанализировать полученные материалы на предмет нарушений.

Как уже сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект, вводящий обязательную вакцинацию для ряда профессий, а также позволяющий работодателям увольнять работников без сертификатов Covid-19. Законопроект признан срочным.

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Алдис Гобземс Сейм
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