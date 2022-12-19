Полиция выписывает штрафы за заснеженные автомобили. Кого и на сколько могут оштрафовать?

Если автомобиль остается на улице Риги продолжительное время и вокруг него не убран снег, владельца транспортного средства могут оштрафовать на сумму до 350 евро. Рижане задаются вопросом, почему скудные ресурсы полиции используются для таких вызовов. LSM.lv поговорил об этом с полицией самоуправления.

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Такой порядок в городе уже давно, объясняет представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис — но штрафы выписывают не за заснеженные автомобили, а за снег вокруг машины, который невозможно убрать.

Дороги и тротуары зимой регулярно чистят, и если машина долгое время стоит на одном месте, ни в один момент нет возможности убрать сугробы, которые образовались рядом.

По правилам, владельцы машин, которые оставляют автомобиль на улице дольше, чем на три дня, обязаны чистить снег возле автомобиля сами, иначе им грозит штраф вплоть до 350 евро.

При этом в отдельных случаях дело можно прекратить — например, если владельцы автомобиля уехали за границу до того, как начался снегопад, и никак не могли переместить машину, отмечает Садовскис.

Закон положительно оценивает эксперт в сфере дорожного сообщения Оскарс Ирбитис. По его мнению, такие правила дисциплинируют жителей, а общественные места не предназначены для длительной парковки машин.

"Нельзя просто оставить свою машину на улице на зимовку. Если нужно куда-то уехать или если вы просто долго не пользуетесь автомобилем, можно оставить машину на специальной для этого стоянке, там, где она никому не мешает", — говорит он.

При этом полицейские отправляются на такие вызовы всего пару раз в сезон. Несмотря на то, что полиции уже долгое время не хватает сотрудников (весной не хватало около 15% сотрудников), с вызовами пока что справляются. При этом если нарушения правил остановки и стоянки возьмет на себя другая муниципальная служба, это облегчит работу рижской полиции, заявил Садовский.