Полиция задержала двух человек по итогам процессуальных действий в латвийских банках

Процессуальные действия, проведенные на этой неделе в четырех латвийских банках Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), велись в сотрудничестве с полицией Германии, и в результате задержаны два лица, которые не помещены под арест, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В полиции рассказали, что 27 января УБЭП в сотрудничестве со Службой финансовой разведки и полицией Германии провело процессуальные действия и восемь обысков, в том числе в четырех кредитных учреждениях Латвии. Были изъяты необходимые вещественные доказательства.

Уголовный процесс ведет УБЭП, и он начат по ст. 195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств в крупном объеме.

Один из задержанных — иностранный гражданин. Оба задержанных уже освобождены в статусе лица, имеющего право на защиту, и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Более подробная информация в интересах расследования не предоставляется.

Как сообщалось, без связи с проведенными во вторник обысками в ликвидируемом "ABLV Bank" сотрудники Госполиции в рамках другого уголовного дела провели на этой неделе процессуальные действия еще в нескольких коммерческих банках, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

По неофициальной информации, полиция проявила интерес к сделкам в Rietumu banka, Regionalaja investiciju banka, Industra Bank (ранее Meridian Trade Bank) и BlueOrange Bank.

Директор по общественным отношениям и маркетингу Industra Bank Марита Озолиня сообщила, что обыска в банке не было, но полиции были предоставлены подтверждающие документы по некоторым сделкам. Нет оснований считать, что это связано с противозаконными действиями банка и его работников, сказала она.

По словам Озолини, Industra Bank постоянно сотрудничает с правоохранительными учреждениями и предоставляет им информацию, в том числе в случае подозрительных сделок.

Руководитель отдела корпоративной коммуникации и маркетинга BlueOrange Bank Ингрида Шмите сообщила агентству LETA, что процессуальные действия предприняты в отношении одного клиента банка. Ни банк, ни его работники в деле не фигурируют.

Другие упомянутые банки комментариев пока не предоставили.

В отделе маркетинга Regionala investiciju banka агентству LETA заявили, что процессуальные действия в банке не проводились, и он работает в обычном режиме.

Пресс-секретарь Rietumu banka Элеонора Гайлиш подтвердила, что во вторник правоохранительному органу были выданы документы о сделках одного клиента. Это делается регулярно и является для банка стандартной процедурой, потому нет оснований для вопроса о задержании работников банка. Гайлиш добавила, что банк не комментирует действия правоохранительных органов.

Действия полиции могут быть связаны с международным расследованием об отмывании денег, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.