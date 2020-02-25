Политическим партиям доверяют всего 6% жителей Латвии

Осенью прошлого года о своем доверии политическим партиям в рамках опроса "Евробарометра" заявили только 6% латвийцев. Жители соседних стран немного больше доверяют политическим партиям. В Эстонии о доверии партиям заявили 13% опрошенных, а в Литве — 9%.

Кроме того, 37% жителей Латвии заявили о своем доверии суду и латвийской судебной системе, 65% жителей Латвии доверяют полиции, 69% — армии, а 32% — латвийскому госуправлению. В то же время 49% респондентов заявили о своем доверии учреждениям регионального или местного уровня и только 28% — о своем доверии латвийскому правительству. Только 19% опрошенных заявили, что доверяют Сейму.

При этом, согласно результатам опроса, 53% жителей Латвии доверяют Европейскому союзу, а 48% — НАТО.

Данный опрос "Евробарометра" в Латвии проводился с 14 по 28 ноября 2019 года. В нем приняла участие 1000 латвийцев в возрасте от 15 лет. Опрос проводился ведущей исследовательской и консалтинговой компанией "Kantar".