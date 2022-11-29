Политик Нацобъединения: непреодолимых разногласий в формировании правительства больше нет
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Непреодолимых разногласий между партиями будущей коалиции по вопросам формирования правительства больше нет, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) политик Национального объединения, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

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По его словам, разработка правительственной декларации проходит довольно быстро, и он не видит непреодолимых препятствий для того, чтобы договориться о задачах в наиболее сложных отраслях. Например, у партий все еще есть разногласия по налоговым вопросам, но компромисс возможен.

По блокам обороны и иностранных дел партии завершили переговоры, и достигнуто общее видение предстоящих задач, сказал Колс.

Стороны больше не обсуждают распределение обязанностей, так как договоренность достигнута. Решение о том, кого выдвинуть на посты министров, правление Нацобъединения примет после завершения работы над декларацией правительства, сообщил Колс.

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