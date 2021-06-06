Политик назвал причины отставки Илги Шуплински

Отставка министра образования Илги Шуплински (Новая консервативная партия, НКП) было решением НКП, которое в том числе связано и желанием партии улучшить свои рейтинги перед следующими выборами в Сейм, рассказал в эфире Латвийского телевидения член правления НКП Гатис Эглитис, недавно назначенный на пост министра благосостояния.

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"Это было наше решение", - сказал политик. По его словам, это связано с необходимостью долгосрочного планирования. "В этом случае, планированием того, как мы сможем улучшить здоровье своей организации до следующих выборов в Сейм", - пояснил Эглитис, указав на желание улучшить рейтинги партии: "чтобы мы смогли восстановиться".

Эглитис отрицает, что Шуплинска заранее не знала о желании партии заменить ее на посту министра. "Мы с ней разговаривали несколько раз до принятия решения", - рассказал политик. Однако, по его словам, во время этих разговоров не удалось добиться взаимовыгодной договоренности.

Как уже сообщалось, 3 июня утвердил на должности бывшего учителя английского языка, депутата Сейма от НКП Аниту Муйжниеце. Ранее Шуплинска из-за этой перестановки покинула партию.